Врач назвала главные причины повышения скорости оседания эритроцитов

Острая инфекция вызывает увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), заявила NEWS.ru заведующая поликлиникой № 2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья врач-терапевт Елена Ревкова. По ее словам, это также может быть причиной роста уровня С-реактивного белка (СРБ).

Наиболее частой причиной повышения скорости оседания эритроцитов является острое инфекционное заболевание. Бактериальные инфекции, такие как пневмония, синусит, ангина или инфекции мочевыводящих путей, вызывают выраженную воспалительную реакцию, сопровождающуюся увеличением СРБ и СОЭ. Вирусы также могут приводить к умеренному росту показателей, хотя обычно в меньшей степени, — предупредила Ревкова.

Она подчеркнула, что хронические воспаления также влияют на уровень СОЭ и СРБ. По словам врача, среди них аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит, системная красная волчанка и воспалительные болезни кишечника. В таких случаях, добавила специалист, маркеры могут долго и неравномерно повышаться, показывая активность болезни.

Причиной может быть и тканевое повреждение. После травм, хирургических вмешательств или ожогов организм запускает процессы восстановления, сопровождающиеся выбросом воспалительных медиаторов. Онкологические заболевания также способны сопровождаться стойким увеличением показателей. Тем не менее сами по себе СОЭ и СРБ не являются маркерами рака и требуют обязательного комплексного обследования для уточнения диагноза, — заключила Ревкова.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Анастасия Фатьянова заявила, что высокий уровень кальция в крови и другие специфические изменения в анализах могут свидетельствовать об опухоли. Однако, по ее словам, такие изменения не всегда однозначно указывают на рак.