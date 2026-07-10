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10 июля 2026 в 11:07

Автобус с детьми не смог доехать до летнего лагеря

Автобус застрял на размытой дороге в Приангарье по пути в детский лагерь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Автобус с детьми застрял на размытой дороге в Приангарье по пути в лагерь, пишет Telegram-канал Babr Mash. Транспорт не смог продолжить движение, водителю пришлось остановиться и ждать помощи.

По словам главы Ушаковского округа Александра Сафиулина, о ситуации ему заранее никто не сообщил. Он отметил, что если бы руководство лагеря предупредило о проблемах с дорогой, на участок был бы направлен грейдер.

При этом Сафиулин отметил, что для решения проблемы необходимо провести капитальный ремонт дороги. Для этого нужно получить финансирование от областного Минтранса.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отмене третьей смены в детских лагерях из-за продолжающихся атак ВСУ на городскую энергосистему. По его словам, есть риск, что электричество могут отключить на несколько суток. При этом глава региона отметил, что, если ситуация улучшится, летний отдых возобновят.

До этого сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства нападения подростков на сверстника в детском лагере в Турочакском районе Алтая. По словам местных жителей, несовершеннолетнего избили, а администрация учреждения, предположительно, пыталась скрыть произошедшее.

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