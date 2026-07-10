Дрон ВСУ устроил погоню за машиной россиянина Ковальчук: мирный житель погиб при ударе БПЛА по автомобилю в Брянской области

В результате атаки дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю в Погарском районе погиб мужчина, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Telegram-канале. Он отметил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Очередное варварское преступление киевского режима. В результате атаки дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю в Погарском районе погиб местный житель, — написал Ковальчук.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Азове в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

До этого региональный оперативный штаб сообщил, что обломки беспилотного летательного аппарата стали причиной возгорания на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В результате происшествия никто не пострадал.

Также губернатор Глеб Никитин заявил, что один мирный житель погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ с помощью беспилотников на Нижегородскую область. Один из пострадавших госпитализирован. По словам Никитина, всего силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов.