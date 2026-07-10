В МВД ответили на слухи об ограничениях для водителей на иркутских АЗС

В МВД ответили на слухи об ограничениях для водителей на иркутских АЗС В МВД назвали фейком документ с ограничениями для водителей на иркутских АЗС

Распространяемая в соцсетях и СМИ информация о якобы действующих дополнительных ограничениях для водителей на автозаправочных станциях в Иркутске не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. В ходе мониторинга правоохранители обнаружили публикации, в которых от имени ведомства приводилась инструкция с перечнем запретов для автомобилистов.

Указанная информация не соответствует действительности и не имеет ничего общего с реальностью. Подложный документ имеет явные признаки подделки, в том числе в оформлении и контактных данных, — подчеркнули в пресс-службе.

В полиции поблагодарили журналистов, обратившихся за официальными уточнениями, и призвали всех представителей медиа и блогосферы доверять только проверенным данным из официальных источников. Правоохранители также предупредили, что публикации, направленные на эмоциональную реакцию, часто содержат недостоверные сведения, распространяемые под видом настоящих. В ведомстве рекомендовали критически относиться к любой непроверенной информации.

Ранее губернатор региона Игорь Кобзев заявил, что в Иркутской области рассматривают возможность внедрения системы электронных очередей на автозаправочных станциях. По его словам, сейчас совместно с местными ИТ-разработчиками тестируются несколько вариантов платформ, которые позволят автомобилистам заранее бронировать время для получения топлива и прибывать на заправку без ожидания в живых очередях.