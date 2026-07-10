В Госдуме обвинили Запад в подготовке нападения на Россию Депутат Колесник: на Западе уже не скрывают, что готовятся напасть на Россию

Запад уже не скрывает, что готовится напасть на Россию, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии для Lenta.ru. Поводом для такого заявления послужило интервью премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена изданию Kyiv Independent, в котором он призвал Европу поддерживать Украину для сохранения темпа нанесения ударов вглубь российской территории.

Это выступление нидерландского деятеля подтверждает, что Запад уже не скрывает, что под свои визги о том, что «Россия хочет на нас напасть», готовится напасть на Россию и всячески этим шумом информационным пытается это замаскировать, — сказал парламентарий.

Колесник отметил, что подобные заявления не должны оставаться без внимания, и пообещал, что Россия будет реагировать соответствующим образом. Депутат также сделал резкое заявление в адрес Нидерландов, напомнив о значении названия страны и предупредив о последствиях рискованных высказываний для ее безопасности.

Ранее сообщалось, что Нидерланды наращивают военный потенциал и готовятся к возможному противостоянию с Россией. Страна модернизирует свои военные объекты и расширяет их функциональные возможности.