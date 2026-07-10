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10 июля 2026 в 12:29

В Роскачестве назвали главные причины автоматических отказов соискателям

Эксперт Шульженко: причиной автоматических отказов при поиске работы бывает ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соискатели получают автоматические отказы от работодателей из-за ИИ-систем по подбору, рассказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Она отметила, что на первом этапе они сравнивают резюме с требованиями вакансии, проверяют ключевые компетенции, опыт и навыки.

Крупные компании с большим количеством открытых вакансий получают сотни, а иногда и тысячи откликов даже на одну вакансию, поэтому на первом этапе все чаще стали использовать ИИ-системы отбора, — сказала Шульженко.

По словам эксперта Роскачества, автоматический отказ не всегда означает, что кандидат недостаточно квалифицирован. Она подчеркнула, что резюме может не отражать релевантный опыт или содержать общие формулировки.

Ранее заместитель генерального директора сервиса по поиску работы Александр Ветерков заявил, что в резюме, составленных с помощью искусственного интеллекта, соискатели выглядят слишком идеальными. Он отметил, что ИИ-системы могут ускорить работу рекрутера, однако не заменят его опыт и интуицию.

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