Песков заявил о продолжении контактов с Турцией по С-400

Песков заявил о продолжении контактов с Турцией по С-400 Песков: Россия контактирует с Турцией по вопросу поставленных комплексов С-400

Россия контактирует с Турцией по вопросу ранее поставленных этой стране зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, стороны намерены продолжать взаимодействие в дальнейшем.

Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты, — отметил представитель Кремля.

До этого обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат заявила, что Турция и США обсуждают сценарий передачи российских ЗРК С-400 в одну из стран Персидского залива. По ее словам, Анкара стремится выйти из-под действия американских санкций CAATSA и ищет юридическое решение, которое бы устроило Вашингтон.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация в рамках гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России несколько партий истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли весь цикл наземных и летных испытаний.