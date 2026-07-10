Пекин призвал не верить слухам о китайской угрозе в Арктике МИД КНР: деятельность Китая в Арктике направлена на содействие миру

Китай выступает против распространения утверждений о китайской угрозе в Арктике, заявила представитель МИД КНР Мао Нин в ходе пресс-конференции. Так она прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте о стремлении Альянса сдержать влияние Москвы и Пекина в регионе.

Китай решительно выступает против раздувания мифа о так называемой китайской угрозе, а также создания напряженности и конфронтации в Арктике, — привели слова дипломата на сайте китайского МИД.

Она отметила, что деятельность КНР направлена на содействие миру. По ее словам, страна стремится к стабильности и устойчивому развитию Арктики. Нин напомнила, что действия Китая соответствуют международному праву.

Ранее Рютте заявил об угрозе в Арктическом регионе со стороны России и Китая на саммите НАТО в Анкаре. Он добавил, что придерживается той же позиции, что и президент США Дональд Трамп. С его слов, странам Североатлантического альянса нужно держаться вместе для обеспечения безопасности в Арктике. Рютте заявил, что НАТО продолжает консультироваться с Данией и Гренландией по этому вопросу.