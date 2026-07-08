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08 июля 2026 в 13:37

В НАТО намерены сдерживать усиление России

Рютте заявил о планах НАТО не допустить усиления России и Китая в Арктике

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Ludvig Thunman/Keystone Press Agency/Global Look Press
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НАТО намерена координировать действия союзников для сдерживания усиления позиций России и Китая в Арктике, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. По его словам, которые передает РИА Новости, страны блока должны совместно работать над обеспечением безопасности в регионе.

Он (президент США Дональд Трамп — NEWS.ru) абсолютно прав, говоря о том, что Китай и Россия усиливают позиции в Арктике. Поэтому крайне важно, чтобы альянс работал сообща и не допустил этого, — сказал Рютте.

Генсекретарь отметил, что вопрос обсуждался союзниками ранее. Также он добавил, сейчас НАТО продолжает консультации с Данией и властями Гренландии по вопросам безопасности в Арктике.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО в Арктическом регионе, но и не оставит без внимания приближение военной инфраструктуры Альянса к своим границам. Дипломат подчеркнул, что нагнетание конфронтации со стороны Запада расшатывает глобальную стабильность.

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