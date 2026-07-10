Лебедев заметил тонкий юмор Путина в поздравительной телеграмме Трампу

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратил внимание на тонкий юмор в телеграмме президента России Владимира Путина, направленной американскому лидеру Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости США. В выпуске обзора новостей, опубликованном в соцсетях, он отметил, что Путин очень грамотно выстроил послание, не забыв упомянуть в нем историческую роль самой России.

Спичрайтеры Путина довольно тонко подкололи Трампа, текст получился замечательный. Кроме всего прочего, там сказано: «Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства», — заметил Лебедев.

Ранее британский политик и журналист Джим Фергюсон назвал появление Путина в военной форме сигналом. По его словам, глава государства почти всегда появляется на публике в гражданской одежде, и переход на военную форму воспринимается как намеренный шаг.

До этого президент России провел совещание с военными, на котором обсуждались итоги освобождения Константиновки в ДНР и дальнейшие планы. В Кремле не комментировали выбор одежды главы государства.