Артемий Лебедев назвал категорию россиян, угрожающих будущему страны

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев в рамках обзорного выпуска на платформе «VK Видео» назвал противников вакцинации серьезной угрозой для России. Лебедев убежден, что родители, отказывающиеся делать прививки собственным детям, являются опасным элементом, с которым необходимо вести активную борьбу.

Вот эти ребята реально представляют опасность для будущего страны. <...> Люди, которые не поставят прививку своим детям, — вот это настоящие люди, с которыми нужно бороться, — говорится в сообщении.

Ранее вирусолог главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн предупредил, что у взрослых, не переболевших определенными инфекциями в детские годы, эти болезни способны протекать крайне тяжело и даже приводить к гибели. Поэтому, подчеркнул специалист, тем, кто не был вакцинирован ранее, уже в 30-летнем возрасте настоятельно рекомендуется поставить прививки.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививки позволяют гражданам зрелого возраста поддерживать хорошее самочувствие и потенциально продлевают годы жизни. По словам руководителя ведомства, лицам старшего поколения доступен полный набор вакцин, предусмотренных государственным профилактическим календарем.