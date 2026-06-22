Вирусолог рассказал, какие прививки нужно обязательно делать взрослым

Если человек не заразился некоторыми инфекциями в детстве, то во взрослом возрасте они могут переноситься очень тяжело, вплоть до летального исхода, сообщил NEWS.ru вирусолог, главный научный сотрудник Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, именно поэтому невакцинированным людям в 30 лет нужно делать прививки

Если человек не заразился какими-то инфекциями в детстве, то во взрослом возрасте они могут оказаться для него очень тяжелыми, например, корь. У детей она проходит легче, поэтому невакцинированным людям в 30 лет прививка была бы полезна. Что касается гриппа, то иммунитет, который вызывают вакцины, очень недолговечен. Нужно делать инъекции практически каждый год, — отметил Альтштейн.

По его словам, россиянам, проживающим в тех регионах, где встречается клещевой энцефалит, нужно обязательно ставить прививку. Чаще всего это Урал и Сибирь. Заболевание может привести к параличу, потере слуха и зрения, отметил вирусолог.

Что касается коронавируса, то массово ставить прививку сейчас вряд ли целесообразно, подчеркнул Альтштейн. Он объяснил, что частота заражений COVID-19 упала. Теперь от него практически не умирают, клиническая картина стала легче. Тем не менее нужно помнить о том, что люди с хроническими инфекциями и пенсионеры по-прежнему подвержены риску серьезно заболеть, отметил эксперт.

Раннее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам нужно соблюдать правила личной гигиены и вакцинации при поездках в неблагоприятные и эндемичные по инфекциям регионы. За границей можно столкнуться с холерой, брюшным тифом, опасными лихорадками и вирусом Эбола. Многие инфекции передаются через укусы комаров (малярия, чикунгунья и другие лихорадки). Особую опасность представляют африканские страны, где распространяется Эбола.