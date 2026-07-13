«Родина» не оценила творчество дизайнера Лебедева

Футбольный клуб «Родина» не стал использовать новый логотип, разработанный студией Артемия Лебедева, на создание которого потребовалось 115 дней, сообщила ТАСС пресс-служба ФК. Дизайнеры предложили идею с запятой в центре композиции, объясняя ее универсальностью и способностью трансформироваться.

Наш клуб действительно разрабатывал новый логотип и новую айдентику совместно со студией Артемия Лебедева. Но в итоге год назад клуб решил отказаться от концепта, предложенного командой Лебедева. Опубликованный в сети логотип не будет применяться нашим клубом, — заявили в клубе.

После этого Лебедев сравнил ситуацию с правом клиента оплатить банкет в ресторане, но затем предпочесть ему размороженную шаурму на вокзале. Он также добавил, что не осуждает такое решение.

Ранее авиакомпания Norwegian Air сменила логотип на своей странице в социальных сетях на эмблему британской компании British Airways после поражения сборной Норвегии от Англии в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года. До начала встречи норвежский перевозчик предложил пари, по условиям которого проигравшая сторона должна была на сутки заменить свой логотип на логотип победителя.