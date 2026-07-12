Известная авиакомпания выполнила условие конкурента после проигранного пари

Авиакомпания Norwegian Air сменила логотип на своей странице в социальных сетях на эмблему британской компании British Airways из-за поражения сборной Норвегии от Англии в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась победой англичан со счетом 2:1 по итогам дополнительного времени.

Перед началом встречи этих сборных норвежский перевозчик инициировал спор, предложив в соцсетях пари, в котором проигравшая сторона была обязана на сутки заменить свой логотип на логотип победителя. Британская компания приняла вызов, и стороны заключили спор.

Хотя для нас турнир закончился, этот матч навсегда останется в наших сердцах. British Airways, желаем всего наилучшего в полуфинале и искренне надеемся, что вы сможете привезти кубок домой! — написала авиакомпания Norwegian Air после матча.

Ранее стали известны все пары полуфиналистов мирового первенства. 14 июля встретятся между собой сборные Франции и Испании, а на следующий день, 15 июля, сразятся команды Аргентины и Англии. Матч за бронзу состоится 18 июля, а финал пройдет 19 июля.