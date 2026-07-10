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10 июля 2026 в 13:27

Подмосковные энергетики приготовились к штормовому предупреждению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Энергетические компании Московской области экстренно перешли на режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми сильными дождями и шквалистым ветром, заявила пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья в МАКС. В столичном регионе ожидаются дожди и порывы ветра до 23 метров в секунду.

На территории Подмосковья введен режим повышенной готовности, — подтвердили в министерстве.

У компании «Россети Московский регион» к немедленному выезду полностью готовы более 300 аварийных бригад. В их распоряжении находится свыше 360 единиц специализированной высокопроходимой техники. Со своей стороны, руководство «Мособлэнерго» планирует задействовать на дежурстве еще более 350 ремонтных бригад. Для ликвидации последствий разгула стихии данная организация подготовила свыше 550 единиц спецтехники.

В областном министерстве также отдельно подчеркнули, что специалисты всех ключевых энергокомпаний сейчас ведут непрерывное информационное взаимодействие с МЧС. Параллельно дежурные службы осуществляют ежеминутный совместный мониторинг меняющихся погодных условий с администрациями городских округов.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве во второй половине июля ожидается улучшение погоды. По ее словам, предстоящие выходные, 11 и 12 июля, будут с нестабильными атмосферными условиями.

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