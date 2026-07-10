«Должны быть наказаны»: Киркоров о суде с петербургским каменщиком Киркоров выразил надежду на справедливость суда в деле с каменщиком Барановским

Певец Филипп Киркоров заявил NEWS.ru на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, что надеется на справедливое решение суда по его иску к петербургскому предпринимателю-каменщику Георгию Барановскому. По словам народного артиста, в этой ситуации государство должно защитить его как гражданина от человека, совершившего «аферистические действия».

Люди, которые поступают непорядочно, нарушают закон, обманывают, аферисты, люди, которые нечестным, неправедным путем зарабатывают деньги, должны быть наказаны. Было подано заявление на г-на Барановского о том, что он совершил аферистические действия в мой адрес, украл у меня деньги и некоторые вещи, которые возместить мне может только путем решения суда, — сказал Киркоров.

Певец добавил, что рассмотрение иска длится уже полтора года, дело постоянно откладывается и на последнее заседание Барановский просто не явился. Артист выразил надежду, что уже 20 июля Калининский суд Петербурга поставит в этом деле точку.

Ранее Киркоров заявил, что ему было сложно достать серебряный крестик, который он преподнес сыну Мартину на день рождения. Артист рассказал, что бренд производит такие украшения в ограниченном количестве.