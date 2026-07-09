«Ходил, облизывался»: Киркоров рассказал о поисках редкого подарка сыну

Певец Филипп Киркоров заявил на фестивале «Белые ночи», что ему было сложно достать серебряный крестик, который он преподнес сыну Мартину на день рождения. Артист рассказал, что бренд производит такие украшения в ограниченном количестве, передает корреспондент NEWS.ru.

Он видел мою слабость к этому бренду и ходил, облизывался вокруг моих некоторых предметов. В журнале он увидел этот крестик, и у него так глаза загорелись. Но он скромно, ничего не сказал. Я видел, что ему понравилось. Это было очень сложно достать. Это редкость, этот бренд делает в ограниченных лимитированных экземплярах. Я его достал месяца за четыре до дня рождения. Был соблазн раньше времени подарить. Маленький скромный крестик из серебра, — поделился Киркоров.

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