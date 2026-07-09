Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 20:57

«Ходил, облизывался»: Киркоров рассказал о поисках редкого подарка сыну

Киркоров подарил сыну серебряный крестик, который было сложно достать

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Филипп Киркоров заявил на фестивале «Белые ночи», что ему было сложно достать серебряный крестик, который он преподнес сыну Мартину на день рождения. Артист рассказал, что бренд производит такие украшения в ограниченном количестве, передает корреспондент NEWS.ru.

Он видел мою слабость к этому бренду и ходил, облизывался вокруг моих некоторых предметов. В журнале он увидел этот крестик, и у него так глаза загорелись. Но он скромно, ничего не сказал. Я видел, что ему понравилось. Это было очень сложно достать. Это редкость, этот бренд делает в ограниченных лимитированных экземплярах. Я его достал месяца за четыре до дня рождения. Был соблазн раньше времени подарить. Маленький скромный крестик из серебра, — поделился Киркоров.

Ранее певица Алсу сообщила, что супруга шоумена Гарика Мартиросяна Жанна подарила ей смешную песню на день рождения. Артистка добавила, что у нее замечательные подруги, которые знают ее вкус, поэтому выбирают замечательные подарки.

До этого президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили книгу главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Подарок главе государства вручили после интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров
подарки
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.