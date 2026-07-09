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09 июля 2026 в 20:36

Алсу похвасталась «смешным» подарком от жены Мартиросяна

Жена Мартиросяна подарила Алсу смешную песню на день рождения

Алсу Алсу Фото: NEWS.ru
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Певица Алсу сообщила на фестивале «Белые ночи», что супруга шоумена Гарика Мартиросяна Жанна подарила ей смешную песню на день рождения. Артистка добавила, что у нее замечательные подруги, которые знают ее вкус, поэтому выбирают соответствующие подарки, передает корреспондент NEWS.ru.

Самое запоминающееся — песня, которую мне посвятила моя подруга Жанна Мартиросян, написала для меня песню, смешную, естественно. Прекрасно дружит с юмором. В общем, была очень смешная песня, которая прозвучала у меня на дне рождения. Я как-нибудь сделаю пост с этой песней, — поделилась Алсу.

Ранее президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили книгу главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Подарок главе государства вручили после интервью ведущему RT Рику Санчесу. До этого ведущий шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС Роман Постовалов рассказал, как однажды поклонники бесплатно обслужили его машину и подарили освежитель воздуха.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита НАТО в Анкаре. По словам европейских чиновников, оружие не соответствует строгим ограничениям Бельгии и вряд ли будет лично храниться Коштой и фон дер Ляйен.

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