Эрдоган вооружил лидеров ЕС на саммите НАТО в Турции Politico: Эрдоган на саммите НАТО подарил лидерам ЕС пистолеты с гравировкой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил лидерам ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита НАТО в Анкаре, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Команда службы безопасности главы Евросовета изъяла полученное оружие для проведения проверки.

По информации издания, пистолеты не соответствуют строгим ограничениям Бельгии, поэтому они вряд ли будут храниться лично у председателя Европейского совета Антониу Коште и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен, также получившие подарки от Эрдогана, заявили, что оставят свои пистолеты в Турции в дипмиссиях для охолощения перед возвращением домой в целях обеспечения безопасности.

Ранее Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре указал, что Турция готова вновь выступить площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, при заключении справедливого мира никто не окажется проигравшей стороной.

До этого стало известно, что Эрдоган усмехнулся во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на официальной церемонии фотографирования лидеров НАТО в Анкаре. Глава европейской страны приехал на мероприятие в темных солнцезащитных очках.