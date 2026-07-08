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08 июля 2026 в 14:34

Эрдогана насмешил образ Макрона

Эрдоган с усмешкой встретил Макрона в солнцезащитных очках

Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Анкаре Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Анкаре Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усмехнулся во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на официальной церемонии фотографирования лидеров НАТО в Анкаре. Глава европейской страны приехал на мероприятие в темных солнцезащитных очках. Трансляция церемонии велась на YouTube-канале Альянса.

Судя по реакции лидера Турции, он не ожидал появления своего иностранного коллеги в очках. Сам Макрон также с улыбкой обменялся рукопожатиями с Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее президент Франции уже попадал в неловкую ситуацию на саммите в Анкаре. Так, Макрон попытался поцеловать руку супруги лидера Турции — Эмине Эрдоган. Женщина решительно остановила его.

Также до этого глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял образ Макрона в темных очках-авиаторах. Он иронично предположил, что так президент европейского государства пытается скрыть пощечину, которую ему оставила его жена — Брижит Макрон. Политик также раскритиковал желание главы Франции покрасоваться.

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