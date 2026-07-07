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07 июля 2026 в 23:44

Макрон попал в неловкую ситуацию с женой Эрдогана

NTD News: жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать свою руку

Эмине Эрдоган Эмине Эрдоган Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Эмине Эрдоган, супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, не позволила Эммануэлю Макрону завершить попытку поцеловать ее руку во время церемонии приветствия, как зафиксировал телеканал NTD News. Французский лидер приблизился к первой леди страны, чтобы выразить уважение, однако Эмине вежливо, но решительно остановила его, удержав запястье.

Эксперты по международному этикету указывают, что подобные жесты могут быть неуместны на официальных встречах, особенно при контакте с представителями мусульманских государств, где предпочтительнее бесконтактное приветствие или сдержанное рукопожатие. При этом в ходе встречи Эрдоган пожал руку Брижит Макрон.

Ранее сообщалось, что Эмине Эрдоган обратилась к жене президента США Мелании Трамп с призывом повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью прекращения операции в Газе. Она напомнила супруге главы Белого дома о ее беспокойстве за детей Украины, призвав к аналогичным чувствам к юным палестинцам.

До этого представительницы общественной организации «Женщины европейской Республики Турция» подали иск против жен президента и премьер-министра страны — Эмине Эрдоган и Айруниссы Гюль. Их обвинили в том, что они надевают хиджаб во время зарубежных поездок, тем самым «искажая образ современной турецкой женщины в глазах мирового сообщества».

Мир
Турция
Эммануэль Макрон
Эмине Эрдоган
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