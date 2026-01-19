Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 21:23

«За столом»: Эрдоган призвал власти Ирана к мирному решению кризиса

Эрдоган: Турция надеется, что Иран решит возникший кризис путем диалога

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Global Look Press
Турция надеется, что власти Ирана разрешат возникший кризис путем диалога и дипломатии, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что Анкара будет противостоять любым попыткам, которые могут привести регион к хаосу, передает ТАСС.

Мы верим, что наши иранские братья преодолеют этот полный ловушек период. Турция изначально придерживается принципиальной позиции. По нашему мнению, решение проблем Ирана должно быть найдено за столом переговоров. Мы призываем все заинтересованные стороны к дипломатии. Мы будем и впредь противостоять любым попыткам, которые могут привести наш регион к хаосу, — сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что три арабских государства активно участвовали в дипломатических переговорах с президентом США Дональдом Трампом с целью предотвратить военные действия США против Ирана. Саудовская Аравия, Катар и Оман предложили дать Тегерану шанс проявить миролюбивую инициативу.

До этого Трамп публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства.

