«Неплохая идея»: Трамп дал совет находящимся в Иране американцам Трамп посоветовал американцам и союзникам США как можно быстрее уехать из Ирана

Президент США Дональд Трамп публично обратился к американцам и гражданам союзных стран с рекомендацией срочно покинуть Иран, передает CNN. Заявление было сделано во время визита на завод Ford в Детройте.

Я бы сказал, что неплохая идея — уехать [из Ирана], — сказал американский лидер.

Телеканал CNN также со слов местного жителя сообщил, что люди в этой ближневосточной стране «голодают и злятся», а жизнь стала «невыносимой». Массовые протесты хоть и стали менее интенсивными, но сохраняют критический характер. Источник телеканала пожаловался на переполненные больницы и сложную социальную обстановку в стране.

Ранее Трамп заявил, что Исламская Республика стремится к свободе. Штаты, по словам главы Белого дома, готовы оказать в этом помощь, однако он не уточнил, каким образом это будет сделано.

Позже политолог-американист Константин Блохин заявил, что США могут организовать в Иране цветную революцию вместо военной интервенции. По его мнению, Вашингтон не решится на военное вмешательство в политику Тегерана из-за высоких рисков.