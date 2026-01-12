Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране

США могут организовать в Иране цветную революцию вместо военной интервенции, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, Вашингтон не решится на военное вмешательство в политику Тегерана из-за высоких рисков.

Какой-то масштабной интервенции быть не может, так как Конгресс США недавно урезал возможности [Дональда] Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) по применению армии. Да и понятно, что если отправлять войска в Иран, это будет катастрофа для Штатов. Но нужно отметить, что Вашингтон заинтересован в массовых протестах и дестабилизации. Поэтому, скорее всего, ставка будет делаться на подрыв с помощью технологий цветных революций, — пояснил Блохин.

Он подчеркнул, что для Соединенных Штатов и Израиля критически важно максимально ослабить Иран, фактически устранив его с политической арены. По словам политолога, Вашингтон будет отрицать свое вмешательство, но в конечном итоге правда все равно выйдет наружу.

Ранее Трамп заявил, что Исламская Республика стремится к свободе. Штаты, по словам главы Белого дома, готовы оказать в этом помощь, однако он не уточнил, каким образом это будет сделано.