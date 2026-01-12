Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 11:13

Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране

Политолог Блохин: США попытаются устроить цветную революцию в Иране вместо атак

Фото: Capt. Robyn Haake/Planetpix/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США могут организовать в Иране цветную революцию вместо военной интервенции, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, Вашингтон не решится на военное вмешательство в политику Тегерана из-за высоких рисков.

Какой-то масштабной интервенции быть не может, так как Конгресс США недавно урезал возможности [Дональда] Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) по применению армии. Да и понятно, что если отправлять войска в Иран, это будет катастрофа для Штатов. Но нужно отметить, что Вашингтон заинтересован в массовых протестах и дестабилизации. Поэтому, скорее всего, ставка будет делаться на подрыв с помощью технологий цветных революций, — пояснил Блохин.

Он подчеркнул, что для Соединенных Штатов и Израиля критически важно максимально ослабить Иран, фактически устранив его с политической арены. По словам политолога, Вашингтон будет отрицать свое вмешательство, но в конечном итоге правда все равно выйдет наружу.

Ранее Трамп заявил, что Исламская Республика стремится к свободе. Штаты, по словам главы Белого дома, готовы оказать в этом помощь, однако он не уточнил, каким образом это будет сделано.

США
Иран
Дональд Трамп
Тегеран
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая помощница Байдена призвала молиться за Симоньян
Ученые обнаружили на Марсе реки, текущие странным образом
Раскрыта вероятная тактика России в зоне СВО на ближайшую перспективу
Юноша с не чистой совестью пытался вынести из магазина шампуни и скрабы
Назван лауреат «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль
Мясников посоветовал перейти на воду после новогодних застолий
Нарколог предупредила о неочевидных последствиях употребления алкоголя
Мужчины разозлились на владельцев бани и подожгли ее
В США указали на конец эпохи однополярного господства
Биткоин подорожал на 5%
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.