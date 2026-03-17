Один человек погиб в Абу-Даби из-за новой атаки Ирана

17 марта 2026 в 08:48

Один человек погиб в Абу-Даби при падении обломков перехваченной иранской ракеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Один человек погиб в Абу-Даби при падении обломков перехваченной иранской баллистической ракеты, сообщила пресс-служба местных властей в соцсети X. Инцидент произошел в районе Бани-Яс. Жертвой стал гражданин Пакистана.

Ранее в Абу-Даби обломки ракеты упали на гражданский автомобиль, в результате чего погиб находившийся в машине человек. В Министерстве обороны Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что инцидент рассматривается как серьезное нарушение суверенитета страны и норм международного права.

До этого сообщалось, что радиолокационная система в аэропорту Кувейта оказалась повреждена в результате атаки трех иранских дронов. По информации военного ведомства страны, жертв нет.

15 марта Министерство обороны Саудовской Аравии информировало о перехвате и уничтожении семи беспилотников в столице Эр-Рияде и в восточных регионах страны. Также, по данным ведомства, средства противовоздушной обороны королевства уничтожили с вечера пятницы, 13 марта, 20 беспилотников и одну баллистическую ракету.

ОАЭ
Абу-Даби
ракеты
погибшие
Иран
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
