Человек погиб после падения обломков ракеты в Абу-Даби

В Абу-Даби обломки ракеты упали на гражданский автомобиль, в результате чего погиб находившийся в машине человек, сообщает Khaleej Times со ссылкой на Министерство обороны ОАЭ. В ведомстве заявили, что инцидент рассматривается как серьезное нарушение суверенитета страны и норм международного права.

В министерстве также сообщили, что страна оставляет за собой право на ответные меры. Конкретные возможные действия или их сроки пока не уточняются.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил об ответных действиях, атаковав объекты в Израиле, а также цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что ВМС Ирана провели масштабную атаку с использованием беспилотников по американским объектам в ОАЭ и Кувейте. Пресс-служба вооруженных сил республики сообщила, что речь идет о базе Аль-Минхад (Абу-Даби), лагере Аль-Адири (Кувейт) и радиолокационных станциях стратегического объекта Сдот-Миха.

До этого появилась информация, что силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили две баллистические ракеты Ирана в своем воздушном пространстве. Они планировали ударить по авиабазе имени принца Султана.