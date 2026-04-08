Три человека получили травмы при обстреле газового комплекса в Абу-Даби

Комплекс по переработке газа «Хабшан» в Абу-Даби временно прекратил работу после инцидента с падением обломков снаряда, заявила пресс-служба властей эмирата в социальной сети Х. Согласно последним данным, пострадали три человека. Жертв, предварительно, нет.

В результате инцидента возникли многочисленные пожары, а двое граждан ОАЭ и один гражданин Индии получили незначительные травмы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице ОАЭ на время останавливалось производство нефтехимического предприятия Borouge. Как уточнили местные власти, на здание упали обломки перехваченных воздушных целей, из-за этого вспыхнуло сразу несколько мощных пожаров.

До этого стало известно, что Иран нанес удары по предприятиям американской корпорации United States Steel в Абу-Даби, алюминиевому заводу США в Бахрейне и производственным мощностям израильской оружейной компании Rafael. В КСИР заявили, что это стало ответом на атаки на иранские сталелитейные заводы.