В Абу-Даби нефтехимический завод приостановил работу из-за пожара

Работа нефтехимического предприятия Borouge в Абу-Даби временно прекращена, сообщила пресс-служба правительства. Там уточнили, что на здание упали обломки перехваченных воздушных целей, из-за этого вспыхнуло сразу несколько мощных пожаров.

Компетентные органы эмирата Абу-Даби ликвидируют несколько возгораний, вспыхнувших на нефтехимическом заводе Borouge в результате падения осколков после успешного перехвата [целей] системами противовоздушной обороны, — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали в Абу-Даби из-за падения обломков ракет. Их личности устанавливаются полицейскими. Пресс-служба правительства эмирата добавила, что в результате атаки были повреждены несколько автомобилей, специалисты ликвидировали последствия инцидента.

До этого Минобороны ОАЭ в своей ежедневной сводке информировало, что число получивших ранения в результате иранских ударов увеличилось до 217 человек. В оборонном ведомстве отметили, что пострадали граждане примерно 30 государств, среди которых есть россияне.