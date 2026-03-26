Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 10:13

Иранские атаки привели к жертвам в ОАЭ

Два человека погибли в Абу-Даби из-за падения обломков ракет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Два человека погибли, трое пострадали в Абу-Даби из-за падения обломков ракет, сообщила пресс-служба правительства эмирата. Там добавили, что в результате атаки были повреждены несколько автомобилей, специалисты ликвидируют последствия инцидента. Отмечается, что в прошлый раз гибель человека в ОАЭ из-за ударов Ирана произошла 17 марта.

В результате погибли два человека, личности которых пока не установлены, еще три человека получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее управление гражданской авиации Кувейта направило официальную ноту протеста в Международную организацию гражданской авиации в связи с произведенными Ираном атаками. По мнению авиавластей, атаки Тегерана являются явным нарушением международных соглашений и подвергают серьезной опасности пассажиров.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны ОАЭ за сутки уничтожили четыре баллистические ракеты и 26 беспилотников, запущенных с территории Ирана. Всего с начала конфликта ПВО ликвидировала 1740 БПЛА, 15 крылатых и 338 баллистических ракет.

Тем временем Тегеран потребовал от Абу-Даби возместить ущерб, причиненный в результате американских ударов, нанесенных с территории ОАЭ. Соответствующее письмо постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани направил генсеку организации Антониу Гутерришу.

ОАЭ
Абу-Даби
смерти
ракеты
атаки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.