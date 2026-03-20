Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 14:55

В ОАЭ назвали число сбитых за сутки ракет и беспилотников

В ОАЭ сбили четыре иранские баллистические ракеты и 26 беспилотников за сутки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов за сутки уничтожили четыре баллистические ракеты и 26 беспилотников, запущенных с территории Ирана, заявило в социальной сети Х министерство обороны страны. Всего с начала конфликта ПВО ликвидировала 1740 БПЛА, 15 крылатых и 338 баллистических ракет.

Эмиратские ПВО перехватывают иранские баллистические и крылатые ракеты, и БПЛА, — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, в котором Тегеран требует от Абу-Даби компенсации за ущерб, нанесенный американскими ударами. Атаки были совершены с территории ОАЭ.

Кроме того, пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции сообщила о нанесении очередного удара по американским объектам в ближневосточном регионе в рамках масштабной операции возмездия «Правдивое обещание — 4». Согласно данным иранского государственного телевидения, военнослужащие успешно поразили военную базу Эд-Дафра, расположенную на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

ОАЭ
Иран
ракеты
беспилотники
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.