В ОАЭ назвали число сбитых за сутки ракет и беспилотников В ОАЭ сбили четыре иранские баллистические ракеты и 26 беспилотников за сутки

Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов за сутки уничтожили четыре баллистические ракеты и 26 беспилотников, запущенных с территории Ирана, заявило в социальной сети Х министерство обороны страны. Всего с начала конфликта ПВО ликвидировала 1740 БПЛА, 15 крылатых и 338 баллистических ракет.

Эмиратские ПВО перехватывают иранские баллистические и крылатые ракеты, и БПЛА, — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, в котором Тегеран требует от Абу-Даби компенсации за ущерб, нанесенный американскими ударами. Атаки были совершены с территории ОАЭ.

Кроме того, пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции сообщила о нанесении очередного удара по американским объектам в ближневосточном регионе в рамках масштабной операции возмездия «Правдивое обещание — 4». Согласно данным иранского государственного телевидения, военнослужащие успешно поразили военную базу Эд-Дафра, расположенную на территории Объединенных Арабских Эмиратов.