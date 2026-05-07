07 мая 2026 в 08:06

В российском регионе отменили ракетную опасность

Федорищев: ракетная опасность отменена в Самарской области

Самара
Ракетная опасность отменена в Самарской области, заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере МАКС. При этом в ночь на 7 мая в области объявляли угрозу подлета БПЛА.

Отбой ракетной опасности в Самарской области, — написал Федорищев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 7 мая уничтожили 347 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны. В частности, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областей.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что силы противовоздушной обороны в ночь на 7 мая уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией региона. По его словам, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений на земле. В регионе по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.

В свою очередь глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что более 30 украинских беспилотников уничтожены в 12 районах в ночь на 7 мая. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Посадите в мае — в июли сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

