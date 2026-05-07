День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 08:01

На шахте «Алардинская» после ЧП приостановили добычу угля

Шахта «Алардинская» в Кемеровской области Шахта «Алардинская» в Кемеровской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Добычу угля на шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе Кузбасса временно прекратили, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. Соответствующее решение было принято после аварии, которая привела к превышению уровня угарного газа.

Добыча угля приостановлена, погибших и пострадавших нет, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на шахте произошло возгорание кабельной продукции. После этого этого было зафиксировано серьезное превышение уровня угарного газа. Спасатели вывели на поверхность по запасным выходам 110 горняков.

До этого стало известно, что девять горняков погибли при взрыве внутри угольной шахты La Trinidad в колумбийском департаменте Кундинамарка. Как уточнил губернатор региона Хорхе Эмилио Рей, тела уже найдены. Шестерых человек удалось спасти, их госпитализировали.

Регионы
Кемеровская область
Кузбасс
МЧС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии задержали главаря банды, взявшей в заложники нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ запустили беспилотники на Петербург с территории ЕС
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.