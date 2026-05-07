На шахте «Алардинская» после ЧП приостановили добычу угля

Добычу угля на шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе Кузбасса временно прекратили, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. Соответствующее решение было принято после аварии, которая привела к превышению уровня угарного газа.

Добыча угля приостановлена, погибших и пострадавших нет, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на шахте произошло возгорание кабельной продукции. После этого этого было зафиксировано серьезное превышение уровня угарного газа. Спасатели вывели на поверхность по запасным выходам 110 горняков.

До этого стало известно, что девять горняков погибли при взрыве внутри угольной шахты La Trinidad в колумбийском департаменте Кундинамарка. Как уточнил губернатор региона Хорхе Эмилио Рей, тела уже найдены. Шестерых человек удалось спасти, их госпитализировали.