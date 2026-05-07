Врач ответил, какие люди чаще страдают от дефицита ферритина Врач Невзоров: спортсмены и веганы чаще имеют низкий ферритин

Спортсмены и веганы чаще других имеют низкий уровень ферритина, что связано с повышенным расходом железа или особенностями его усвоения из растительной пищи, заявил NEWS.ru врач-терапевт, эксперт цифровой клиники страхового дома ВСК Владимир Невзоров. По его словам, это состояние даже при нормальном гемоглобине провоцирует слабость, снижение концентрации и одышку.

Ферритин — белок, который хранит железо «про запас». Без него железо не попадет к митохондриям — энергостанциям каждой клетки. Именно поэтому низкий ферритин вызывает слабость, снижение концентрации и одышку даже при нормальном гемоглобине, это называется латентным дефицитом железа. Ряд людей находится в группе риска по дефициту ферритина. В первую очередь это спортсмены. Из-за интенсивных нагрузок у них ускоряется расход железа. Также это вегетарианцы и веганы. Растительное железо усваивается хуже гемового, — пояснил Невзоров.

Он отметил, что в группу риска по дефициту ферритина входят и другие категории людей. По словам врача, это женщины репродуктивного возраста, а также беременные и кормящие.

В группе риска по дефициту ферритина находятся женщины репродуктивного возраста — регулярные менструации постепенно вымывают запасы железа из организма. Сюда можно включить беременных и кормящих. Потребность в железе у них резко возрастает для развития ребенка. Также в группу риска входят люди с заболеваниями ЖКТ. При целиакии, гастрите или воспалительных заболеваниях кишечника железо не всасывается, — резюмировал Невзоров.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что одышка, бледность и слабость говорят о дефиците железа в организме. По ее словам, эти признаки могут проявляться задолго до того, как анализ крови покажет критическое падение уровня гемоглобина.