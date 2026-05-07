Врач назвала семь тревожных симптомов, которые женщины зря игнорируют

Женщины не должны игнорировать сбои в менструальном цикле и боли в нижней части живота, заявила NEWS.ru акушер-гинеколог, репродуктолог Юлия Кирикова. По ее словам, поводом для обращения к специалисту также являются частые мочеиспускания и цистит.

Одним из самых частых сигналов [для обращения к специалисту] являются регулярные и нарастающие боли внизу живота. За этим могут стоять воспалительные процессы или другие патологии. Особое внимание следует уделить и нарушениям менструального цикла: задержкам, слишком обильным или, наоборот, скудным выделениям. Это не всегда связано со стрессом. За такими изменениями могут скрываться полипы, миомы или эндометриоз. Кроме того, длительные и обильные кровотечения нередко приводят к развитию анемии, — поделилась Кирикова.

Она подчеркнула, что появление крови после полового акта и боли во время него не считаются нормой. По словам врача, выделения с неприятным запахом могут быть серьезным поводом для беспокойства. Специалист предупредила, что такие симптомы могут указывать не только на нарушение микрофлоры, но и на наличие более серьезных инфекций.

Косвенным, но важным симптомом считается слабость, утомляемость и постоянная усталость. Часто это проявления анемии, возникающей на фоне длительных или обильных кровотечений. При отсутствии лечения такие состояния способны привести к бесплодию. Замыкают список частые мочеиспускания и циститы. Женщины нередко думают, что это связано с переохлаждением, однако причина может быть в гинекологических заболеваниях, включая воспаления, — заключила Кирикова.

Ранее врач-гинеколог Елена Казюка заявила, что желание беременных женщин употреблять необычные продукты обусловлено гормональными перестройками в их организме. По ее словам, изменение вкусовых предпочтений также связано с обострением обоняния.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
