06 мая 2026 в 06:20

Врач объяснила, почему беременных тянет на необычную еду

Врач Казюка: тяга беременных к необычной еде связана с гормональной перестройкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тяга беременных к необычной еде связана с гормональными изменениями в организме, заявила NEWS.ru врач-гинеколог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Казюка. По ее словам, вкусовые предпочтения также меняются за счет обострения обоняния.

Тяга беременных к необычным продуктам и сочетаниям пищи связана с комплексом факторов. Это распространенное явление, которое затрагивает до 90% будущих мам. Основных причин может быть несколько. Во время беременности происходит резкий рост уровня эстрогенов, прогестерона и хорионического гонадотропина человека. Эти гормоны влияют на работу рецепторов и областей головного мозга, отвечающих за восприятие вкуса и обоняния. В результате привычные продукты могут казаться невкусными, а ранее нелюбимые — становиться желанными, — пояснила Казюка.

Она подчеркнула, что у беременных меняется восприятие вкусовых контрастов. По словам гинеколога, продукты, которые раньше казались несочетаемыми, могут создавать приятное ощущение. Специалист объяснила, что мозг, получая сигналы от разных рецепторов одновременно, испытывает более сильное удовольствие, чем от каждого вкуса по отдельности.

Во время беременности обоняние часто становится более острым, и привычные запахи могут восприниматься по-новому. Это влияет на аппетит и вкусовые предпочтения: запах, который раньше казался нейтральным, может стать притягательным или, наоборот, невыносимым. Иногда желания связаны с попыткой организма получить нужные питательные вещества. Например, тяга к соленому может быть связана с изменением водно-солевого обмена, а желание сладкого — с колебаниями уровня глюкозы, — добавила Казюка.

Она заключила, что на изменение предпочтений также оказывает влияние психологический аспект. По словам врача, беременность — это время эмоциональной нестабильности, и тяга к необычному может выступать в качестве «утешительного ритуала» или способа уменьшить тревогу.

Ранее гинеколог Наталья Санджи-Горяева предупредила, что как набор веса, так и резкое похудение могут нарушить менструальный цикл. По ее словам, интенсивные тренировки в сочетании с недостатком калорий также могут негативно повлиять на организм.

