Три домашних майонеза: классика с оливковым маслом — полезно, йогуртовый с вареным желтком — некалорийно, авокадный — для сияющей кожи

Три домашних майонеза: классика с оливковым маслом — полезно, йогуртовый с вареным желтком — некалорийно, авокадный — для сияющей кожи

Домашний майонез — это отличная альтернатива магазинным соусам для тех, кто любит контролировать состав продуктов. Никакой лишней химии — только натуральные ингредиенты, которые можно подобрать под свои вкусы и задачи. Один вариант получается классическим и насыщенным, второй — более легким и диетическим, а третий порадует не только вкусом, но и полезными жирами.

Получается обалденная вкуснятина: густые, ароматные соусы, которые идеально подходят к салатам, овощам, мясу и рыбе. А главное — каждый вариант готовится буквально за несколько минут при помощи блендера.

Классический майонез с оливковым маслом

Для приготовления вам понадобится: яйцо — 1 шт., оливковое масло — 200 мл, лимонный сок — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., соль — 1/3 ч. л.

В высокий стакан разбейте яйцо, добавьте горчицу, соль и лимонный сок. Влейте масло. Опустите погружной блендер на дно и взбивайте, не поднимая его первые несколько секунд. Затем постепенно поднимайте блендер вверх до получения густого однородного соуса.

Йогуртовый майонез с вареным желтком

Для приготовления вам понадобится: густой греческий йогурт — 150 г, вареные желтки — 2 шт., горчица — 1 ч. л., лимонный сок — 1 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Желтки разомните вилкой до состояния пасты. Добавьте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Взбейте блендером или тщательно перемешайте венчиком до однородности. Соус получается легким, нежным и менее калорийным по сравнению с классическим майонезом.

Авокадный майонез

Для приготовления вам понадобится: спелый авокадо — 1 шт., оливковое масло — 2 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу.

Мякоть авокадо переложите в чашу блендера. Добавьте масло, лимонный сок, чеснок и соль. Взбейте до кремовой текстуры. Такой соус богат полезными жирами, витамином Е и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровье кожи и придают ей более свежий вид.