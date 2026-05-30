Жарим хлеб и мешаем яйца со сливками: завтрак, который выглядит как из кафе — готовится быстро, а насыщает надолго

Если хочется начать день вкусно и без чувства голода через пару часов, попробуйте этот простой завтрак. Хрустящие цельнозерновые тосты с авокадо и фетой отлично дополняет воздушный скрэмбл, который получается особенно нежным благодаря сливкам.

Такой завтрак выглядит как блюдо из хорошего кафе, но готовится всего за несколько минут. При этом в нем есть белок, полезные жиры и сложные углеводы, которые помогают надолго сохранить сытость.

Для приготовления понадобится: цельнозерновой хлеб — 2 ломтика (70 г), авокадо — 60 г, фета — 20 г, бальзамический соус — 10 г, укроп — 5 г, яйца — 2 шт., твердый сыр — 15 г, сливки 10–20% — 2 ст. л., соль и перец по вкусу.

Авокадо разомните вилкой и намажьте на поджаренные тосты. Сверху раскрошите фету, добавьте зелень и несколько капель бальзамического соуса.

Для нежного скрэмбла яйца взбейте со сливками, добавьте щепотку соли и перца. Вылейте смесь на разогретую сковороду с небольшим кусочком сливочного масла и готовьте на слабом огне, постоянно помешивая лопаткой. Как только яйца начнут схватываться, снимите с огня и продолжайте перемешивать еще несколько секунд. Благодаря этому скрэмбл получится кремовым и воздушным. Сверху посыпьте тертым сыром.

Получается сытный и сбалансированный завтрак, который отлично подходит для начала активного дня.

Полезный совет: не передерживайте скрэмбл на плите. Самая частая ошибка — готовить его до полной сухости. Настоящий ресторанный скрэмбл должен оставаться слегка кремовым.