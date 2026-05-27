Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 17:07

Пеку свёклу и собираю салат «Касабланка» — вкус просто обалдеть, а пользы в нём целый вагон

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это тот самый салат, после которого многие неожиданно начинают любить свёклу. Запечённая в духовке, она получается сладковатой, насыщенной и совсем не «водянистой», как после варки. А если добавить чернослив, орехи и зелёную кремовую заправку с авокадо — выходит уже не обычный домашний салат, а что-то очень похожее на ресторанную подачу.

Особенно хорошо сюда подходит соус на йогурте с чесноком и зеленью. Он делает вкус мягче, свежее и отлично сочетается со сладкой свёклой и орехами. Получается яркий, сочный и очень «дорогой» по вкусу салат, хотя продукты — самые простые.

Для приготовления понадобится: свёкла — 2–3 шт., чернослив — 100 г, грецкие орехи — 50 г.

Для заправки: густой йогурт — 3 ст. л., авокадо — 1/2 шт., чеснок — 1 зубчик, укроп и петрушка — небольшой пучок, соль — по вкусу.

Свёклу заверните в фольгу и запеките до мягкости при 180 °C. После остывания очистите и натрите на крупной тёрке.

Чернослив, если он суховат, залейте горячей водой на несколько минут, затем обсушите и нарежьте кусочками. Орехи слегка порубите ножом.

Для заправки соедините йогурт, авокадо, чеснок и зелень, затем пробейте всё блендером до кремовой массы.

Смешайте свёклу, чернослив и орехи, добавьте зелёную заправку и аккуратно перемешайте. Перед подачей салат лучше немного охладить — так вкус становится ещё ярче.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Обжорка» — легендарный, а летом делаю его так: лёгкая версия с зелёной заправкой и морковкой фри
Общество
Салат «Обжорка» — легендарный, а летом делаю его так: лёгкая версия с зелёной заправкой и морковкой фри
Варю 2 яйца и собираю салат за 7 минут: морковный «Ходовой» уходит влёт, а продукты — те, что всегда есть в холодильнике
Общество
Варю 2 яйца и собираю салат за 7 минут: морковный «Ходовой» уходит влёт, а продукты — те, что всегда есть в холодильнике
Авокадо не надоест: 3 рецепта гуакамоле на любой вкус
Семья и жизнь
Авокадо не надоест: 3 рецепта гуакамоле на любой вкус
Авокадо готовлю в панировке — гости удивляются, а потом дерутся за последний кусочек
Общество
Авокадо готовлю в панировке — гости удивляются, а потом дерутся за последний кусочек
Жемчужина татарской кухни: готовим трехслойный пирог с сухофруктами
Семья и жизнь
Жемчужина татарской кухни: готовим трехслойный пирог с сухофруктами
салат
авокадо
чернослив
йогурт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил, что страны ЕС лишь имитируют желание переговоров с Россией
Российские космонавты вышли в открытый космос
В России выступили за создание единого рейтинга управляющих компаний
«Боялась оставить дочь даже с отцом»: жертва растления рассказал о травме
Россия и Афганистан договорились об активном сотрудничестве в одной сфере
Путин прилетел в Казахстан
Личный комфорт: как создать интерьер под свой ритм жизни
МИД РФ ответил на слухи о якобы вызове посла России в Нидерландах
Конфликт на Украине сравнили с индустрией
Военкор раскрыл, когда ВС России может ждать «последний и решающий бой»
«Милитаристский угар»: Шойгу объяснил, чем опасна политика Японии
Появились подробности о пожаре на подмосковном мебельном складе
Похитили гуманоиды: новые версии пропажи семьи Усольцевых в тайге
Работники пансионата в Арзамасе избили родственников пенсионерки
Житель Чехии стал миллионером за один день
На Уралвагонзаводе оценили эффективность танка Т-90М в зоне СВО
МИД европейской страны вызвал российского посла из-за ударов по Украине
В МВД раскрыли, сколько человек Россия спасла от украинского преследования
Провал контрнаступления и битва за Славянск: новости СВО к вечеру 27 мая
«Волшебных пилюль нет»: нарколог Шуров объяснил, почему люди бросают курить
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.