Пеку свёклу и собираю салат «Касабланка» — вкус просто обалдеть, а пользы в нём целый вагон

Это тот самый салат, после которого многие неожиданно начинают любить свёклу. Запечённая в духовке, она получается сладковатой, насыщенной и совсем не «водянистой», как после варки. А если добавить чернослив, орехи и зелёную кремовую заправку с авокадо — выходит уже не обычный домашний салат, а что-то очень похожее на ресторанную подачу.

Особенно хорошо сюда подходит соус на йогурте с чесноком и зеленью. Он делает вкус мягче, свежее и отлично сочетается со сладкой свёклой и орехами. Получается яркий, сочный и очень «дорогой» по вкусу салат, хотя продукты — самые простые.

Для приготовления понадобится: свёкла — 2–3 шт., чернослив — 100 г, грецкие орехи — 50 г.

Для заправки: густой йогурт — 3 ст. л., авокадо — 1/2 шт., чеснок — 1 зубчик, укроп и петрушка — небольшой пучок, соль — по вкусу.

Свёклу заверните в фольгу и запеките до мягкости при 180 °C. После остывания очистите и натрите на крупной тёрке.

Чернослив, если он суховат, залейте горячей водой на несколько минут, затем обсушите и нарежьте кусочками. Орехи слегка порубите ножом.

Для заправки соедините йогурт, авокадо, чеснок и зелень, затем пробейте всё блендером до кремовой массы.

Смешайте свёклу, чернослив и орехи, добавьте зелёную заправку и аккуратно перемешайте. Перед подачей салат лучше немного охладить — так вкус становится ещё ярче.