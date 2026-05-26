Жемчужина татарской кухни: готовим трехслойный пирог с сухофруктами

Трехслойный пирог с сухофруктами — нечто среднее между песочным печеньем, мягкой запеканкой и обычными цукатами. Внутри — слои рассыпчатого теста и сочная начинка из чернослива, кураги и изюма. Готовится просто, съедается моментально. Рассказываем, как испечь эту татарскую жемчужину.

Список необходимых продуктов

Для теста: мука — 500 г, сливочное масло — 250 г, сметана — 200 г, сахар — 150 г, разрыхлитель — 1 ч. ложка, соль — щепотка, ванильный сахар — 1 пакетик.

Для начинки: курага — 150 г, чернослив — 150 г, изюм — 100 г, грецкие орехи — 100 г, сахар — 2 ст. ложки.

Для прослойки: сливочное масло — 100 г (надо предварительно растопить).

Как приготовить вкусный десерт по-татарски

У этого пирога нет сложного названия, но есть четкая структура: нижний слой — тесто, средний — начинка из сухофруктов, верхний — крошка из того же теста. Сейчас разберемся по шагам, как приготовить такой пирог идеально.

Шаг 1. Готовим тесто

Масло комнатной температуры разотрите с сахаром и ванильным сахаром до кремообразного состояния. Добавьте сметану, соль, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, не липнущее тесто. Разделите на 3 части — две побольше (для низа и верха), одну поменьше (для средней крошки). Уберите в холодильник на 30 минут.

Шаг 2. Готовим начинку

Курагу, чернослив и изюм залейте кипятком на 15 минут. Обсушите, нарежьте кусочками (чернослив и курагу — полосками). Орехи порубите ножом не слишком мелко. Смешайте сухофрукты с орехами и сахаром.

Шаг 3. Собираем пирог

Разогрейте духовку до 180°C. Форму (диаметром 24–26 см) смажьте маслом или застелите пергаментом. Большую часть теста раскатайте в круг по размеру формы, выложите на дно, сформировав бортики. Посыпьте половиной начинки. Меньшую часть теста натрите на крупной терке прямо в форму — это будет средний слой. Посыпьте оставшейся начинкой. Вторую, большую часть теста тоже натрите на терке сверху. Полейте растопленным сливочным маслом, стараясь распределить равномерно.

Шаг 4. Выпекаем

Выпекайте при 180°C 40–45 минут до золотистой корочки. Готовый пирог полностью остудите в форме — горячий он крошится. Затем нарежьте на порционные куски.

Совет: если начинка кажется суховатой, добавьте в нее 2–3 столовые ложки меда или сока, в котором замачивались сухофрукты.

Секреты идеального пирога

Почему именно три слоя? Нижний слой — основа, средний — прослойка из тертого теста, которая впитывает сок сухофруктов, верхний — хрустящая корочка. Масло все скрепляет и делает пирог нежным.

Какие сухофрукты брать? Классика — курага, чернослив, изюм. Можно добавить инжир, финики или вяленую вишню. Главное — не резать начинку слишком мелко: кусочки должны чувствоваться.

Можно ли заменить масло? Маргарин не даст того вкуса и рассыпчатости. Только сливочное масло, и не экономьте — это основа пирога.

Как хранить? Пирог отлично стоит в закрытом контейнере при комнатной температуре до 5 дней. Со временем он становится только нежнее — сухофрукты отдают влагу тесту.

С чем подавать? Сам по себе пирог достаточно сладкий и маслянистый. Идеальная пара — несладкий черный чай, травяной чай или кофе без сахара. Можно подать с шариком ванильного мороженого — контраст горячего/холодного и сладкого/сливочного работает отлично.

