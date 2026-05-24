24 мая 2026 в 11:30

Торт за час без выпечки: хрустящая основа и нежный крем с черносливом — идеален к чаю и кофе

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт для тех, кто любит десерты, но не хочет возиться с выпечкой. Никакой возни — просто смешал, обжарил крошку, взбил крем, собрал и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, сливочный торт с хрустящей шоколадной крошкой вместо коржей, пропитанный сметанным кремом с орехами, черносливом и шоколадом. Он напоминает дорогой ресторанный десерт, но готовится из простых продуктов. Идеален для пятничного вечера или праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: 120 г муки, 1 ст. ложка какао, 1 ст. ложка сахара, 70 г сливочного масла; для крема — 500 г сметаны, 70 г сахара, 8 г ванильного сахара, 10 г желатина, 3 ст. ложки воды, 80 г грецких орехов, 80 г шоколада, 100 г чернослива.

Желатин залейте водой. Смешайте муку, какао, сахар, добавьте натертое масло. Обжарьте крошку на сковороде 5–7 минут, остудите. Сметану взбейте с сахаром и ванилью, добавьте растопленный желатин. Нарежьте чернослив, орехи и шоколад. Смешайте с кремом. Выложите в форму половину крошки, затем крем, сверху оставшуюся крошку. Уберите в холодильник на 30 минут.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот торт без выпечки. Крем с черносливом и орехами оказался нежным и очень вкусным. Торт застыл быстро и отлично резался. Даже без коржей он выглядел как настоящий. Кстати, вместо чернослива можно взять курагу или инжир — вкус станет интереснее. Рецепт — настоящая находка для сладкоежек!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
