СК указал на рост числа детей и подростков, совершивших правонарушения

Число несовершеннолетних, совершивших правонарушения, увеличилось на 10% за первые четыре месяца 2026 года, сообщил Следственный комитет РФ в мессенджере МАКС. По итогам совещания с участием главы ведомства Александра Бастрыкина указывалось, что правоохранительные органы расследовали около девяти тысяч преступлений, совершенных подростками.

За четыре месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тыс. преступлений, совершенных подростками. В ходе расследования было выявлено почти 8 тыс. несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период 2025 года, — отметили в ведомстве.

Глава СК напомнил, что дети в силу возраста, психологической незрелости и небольшого жизненного опыта нарушают закон с подачи взрослых. Он отметил, что необходимо давать правовую оценку действиям таких граждан при расследовании преступлений с несовершеннолетними.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг в аквакомплексе Рамонского района Воронежской области. Отмечается, что там чуть не утонула трехлетняя девочка.