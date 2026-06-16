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16 июня 2026 в 20:03

В Госдуме предложили «приблизить» полезную еду к школьникам

Даванков предложил ставить полезную еду поближе в школьных буфетах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести стандарт «здоровой выкладки» в школьных буфетах, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова. Цель авторов инициативы — сделать полезные продукты более заметными для детей.

Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения стандарта здоровой выкладки в школьных буфетах, — отметили в обращении.

По задумке авторов, полезные продукты должны быть на виду у школьников. Их предлагают размещать в наиболее заметных и доступных зонах — например, на уровне глаз, ближе к школьникам, у начала линии выбора или вблизи кассовой зоны.

Ранее парламентарии предложили предоставить родителям право выбирать школьное меню своим детям через «Госуслуги». Авторы инициативы отметили, что такой подход поможет улучшить качество школьного питания и снизить количество жалоб. Парламентарии подчеркнули, что в настоящее время решение о школьном меню часто остается на усмотрение администрации учреждения или оператора питания.

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