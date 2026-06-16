«Ужас, конечно»: ИИ испортил заседание правительства Алтая

Глава Республики Алтай Андрей Турчак отругал чиновников за чрезмерное использование ИИ после того, как на презентации ему показали трехногого мальчика. Ошибка обнаружилась в докладе председателя комитета ГО и ЧС Юрия Леонтьева.

Просьба какая: больше не используйте искусственный интеллект. У вас мальчик, который с папой, у него три ноги... Этих ляпов здесь предостаточно. Это ужас, конечно, не надо больше, ладно? — обратился к присутствующим руководитель субъекта.

Помимо ребенка с лишней конечностью, глава республики заметил на изображениях и другие явные следы некорректной работы нейросети. В частности, на предпоследнем слайде ИИ усадил нарисованного чиновника рядом с флагом США. После замечания Турчака региональное руководство пообещало вернуться к традиционным методам оформления рабочих документов.

Ранее заведующий лабораторией интеллектуального анализа данных в Институте проблем управления РАН Юрий Чехович заявил, что использование ИИ в работе чиновников потребует особого контроля. Он отметил, что такие нововведения могут привести к утечкам информации.