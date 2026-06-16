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16 июня 2026 в 19:59

Останки 40 бойцов Красной армии нашли под Петербургом

Поисковики подняли останки 40 защитников Ленинграда во Всеволожском районе

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Останки 40 воинов Красной армии, павших при защите Ленинграда, подняли поисковики во Всеволожском районе Ленинградской области. В ходе экспедиции также были обнаружены три смертных медальона, которые могут помочь установить имена героев, сообщается на странице администрации Красногвардейского района во «ВКонтакте».

Поисковую экспедицию провели отряд «Рейд» и представители школы поисковика «Область славы». На раскопки ушло два с половиной дня. Найденные медальоны уже направлены на экспертизу.

Отряд «Рейд» функционирует на базе молодежного клуба. К поисковым работам и увековечиванию памяти павших героев Великой Отечественной войны присоединяются желающие в возрасте от 14 до 35 лет.

Ранее на дне обмелевшей реки в Карелии обнаружили залежи учебных советских мин. Местные жители случайно нашли находку во время прогулки и сразу сообщили в полицию. На место выехали спасатели и саперы, которые подняли со дна 11 пластиковых изделий. Экспертиза показала, что это учебные противотанковые муляжи без взрывчатки, которые попали в воду предположительно в 80–90-е годы прошлого века.

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