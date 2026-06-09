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09 июня 2026 в 18:22

Склад советских мин нашелся на дне обмелевшей реки

Спасатели и саперы оцепили реку в Карелии после обнаружения мин на дне

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Жители Карелии нашли залежи учебных советских мин на дне обмелевшей реки, сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава Сортавальского округа Сергей Крупин. Находку сделали случайно местные жители, когда гуляли вдоль реки. Очевидцы не стали рисковать и сразу же позвонили в дежурную часть местной полиции.

Сейчас ситуация под контролем, угрозы нет, — добавил Крупин.

На место приехали сотрудники Сортавальского поисково-спасательного отряда, позже к ним подключились саперы, прибывшие из Петрозаводска. После осмотра русла специалисты нашли на дне 11 пластиковых мин. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что найденные объекты являются учебными противотанковыми муляжами и не были заправлены боевой взрывчаткой. Все найденные изделия абсолютно безопасны. По предварительной версии, макеты оказались в воде еще в советский период, примерно в 80–90-е годы прошлого века.

Ранее житель села Черноморовка Каховского округа Херсонской области нашел в своем огороде останки и личные вещи двух солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мужчина обнаружил в земле противогаз и патроны, после чего вызвал саперов. Специалисты провели раскопки и подтвердили факт захоронения советских воинов, которых теперь планируется перезахоронить со всеми почестями.

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