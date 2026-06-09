Саперы обнаружили останки и личные вещи двух погибших в годы Великой Отечественной войны солдат Красной Армии в огороде жителя села Черноморовка Каховского округа Херсонской области, сообщил глава округа Павел Филипчук в Telegram-канале. Воинов планируется перезахоронить с соблюдением всех почестей.

Это наши герои, отдавшие свои жизни за победу над фашизмом, — подчеркнул Филипчук.

Отмечается, что местный житель, работая в своем огороде, наткнулся на патроны и противогаз, после чего были вызваны саперы для проведения раскопок. У одного из военных была обнаружена капсула, благодаря чему удалось установить его имя — Семен Дмитриевич Вешта. Военный пропал без вести в 1944 году в возрасте 23 лет. Есть вероятность, что по номеру пистолета удастся установить имя второго солдата.

До этого сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хочуев из Кабардино-Балкарии умер в возрасте 102 лет. В администрации Чегемского района республики отметили, что регион понес тяжелую утрату, но светлая память о защитнике страны навсегда сохранится в сердцах местных жителей.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и приспешников. Так он прокомментировал планы киевских властей создать «пантеон героев», вернув прах украинских нацистов.