«Светлая память»: в Кабардино-Балкарии умер 102-летний ветеран ВОВ

Ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хочуев из Кабардино-Балкарии умер в возрасте 102 лет, сообщила администрация Чегемского района республики в социальных сетях. Там отметили, что регион понес тяжелую утрату, но светлая память о защитнике страны навсегда сохранится в сердцах местных жителей.

На 103-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Чегемского района Магомед Бекмурзаевич Хочуев. Светлая память о воине, труженике и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, — говорится в сообщении.

Хочуева в июне 1942 года призвали в Красную армию в воздушно-десантные войска. На Орловско-Курской дуге он командовал отделением, но вскоре был ранен под Орлом. После восстановления мужчину направили на Карельский фронт руководить саперным отделением. Боевой путь Хочуев закончил в Северной Норвегии, а день Победы встретил в Москве.

Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией» и «За доблестный труд». После войны работал начальником планово-производственного отдела сельхозхимии Чегемского района.

Ранее сообщалось, что в Тверской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Кладкевич. Он командовал пулеметным расчетом в боях под Ржевом, а также участвовал в параде Победы 1945 года в Киеве. Ему был 101 год.