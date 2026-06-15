«Наполеон» для тех, кто с тестом на «вы» — без коржей, без духовки: максимально упрощенный рецепт торта

«Наполеон» для тех, кто с тестом на «вы» — без коржей, без духовки: максимально упрощенный рецепт торта

Этот рецепт «Наполеона» — отличное решение для тех, кто не дружит с тестом, но мечтает о вкусном домашнем торте. Тут вместо коржей используются готовые слоеные печенья «Ушки».

Для приготовления понадобится: 400–500 г слоеных печений «Ушки», 500 мл молока, 3 яйца, 150 г сахара, 50 г муки, 1 ч. л. ванильного сахара, 150 г сливочного масла.

Для крема: яйца взбейте с сахаром и мукой. Влейте молоко, перемешайте. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня, добавьте ванильный сахар и сливочное масло, перемешайте до однородности. Остудите крем.

На блюдо выложите слой печенья, щедро смажьте кремом. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верх и бока торта также обмажьте кремом. Измельчите 2-3 печенья в крошку и посыпьте сверху. Уберите торт в холодильник минимум на 4–6 часов (лучше на ночь) для пропитки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова ужен попробовала приготовить «Наполеон» по этому рецепту и дала совет: если ваше печенье слишком сухое, сделайте для него пропитку: слегка сбрызните каждый слой молоком или сладким кофе.

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