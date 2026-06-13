Перетираю творог с вареньем — пеку торт «Радуга»: без скалки и возни, а слои как у муссового шедевра

Перетираю творог с вареньем — пеку торт «Радуга»: без скалки и возни, а слои как у муссового шедевра

Перетираю творог с вареньем и яйцами — выкладываю разноцветные слои в форму и через 40 минут пеку торт «Радуга» без скалки и возни. Получается обалденная вкуснятина: нежные, влажные коржи с фруктовыми нотками и яркими цветными прослойками, которые выглядят как муссовый шедевр, а готовятся из простых продуктов.

Для приготовления вам понадобится: 600 г творога (5–9%), 3 яйца, 100 г сахара, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 4-5 ст. л. разноцветного варенья (клубничное, абрикосовое, смородиновое), щепотка соли, масло для смазки формы. Творог разотрите с яйцами, сахаром и солью до гладкости. Добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Разделите тесто на 3-4 равные части. В каждую часть вмешайте ложку варенья своего цвета. В смазанную маслом форму (диаметром 20–22 см) выкладывайте цветные слои по очереди. Лопаткой аккуратно разровняйте поверхность. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до сухой спички. Остудите в форме, затем переверните. Торт сам получается слоистым и напоминает радугу в разрезе.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот торт «Радуга». Даже те, кто не любит творог, уплетали за обе щеки. Кстати, вместо варенья можно использовать свежие ягоды, перетертые с сахаром. Находка, а не рецепт!

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