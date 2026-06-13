Взбиваю яйца с медом и орехами — пеку торт «Улей»: без сахара и масла, а нежнее чизкейка

Взбиваю яйца с медом и орехами — пеку торт «Улей»: без сахара и масла, а нежнее чизкейка

Взбиваю яйца с медом до пышной пены, вмешиваю измельченные грецкие орехи и выпекаю торт «Улей» без сахара и масла. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, влажный бисквит с медовым ароматом и хрустящими ореховыми вкраплениями, а по нежности он напоминает чизкейк — тает во рту. Идеальный десерт для тех, кто бережет фигуру.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 150 г жидкого меда, 150 г грецких орехов, 100 г муки (можно заменить овсяной или миндальной), 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Орехи измельчите в крошку (не в муку). Яйца взбейте с солью до легкой пены, добавьте мед и взбивайте еще 5 минут до устойчивых пиков. Смешайте муку с разрыхлителем и орехами, аккуратно вмешайте в яично-медовую массу лопаткой движениями снизу вверх. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 170 °C 35–40 минут (проверьте спичкой). Остудите в форме. Подавайте как самостоятельный десерт или с йогуртом.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот торт «Улей». Даже те, кто не любит мед, просили добавки. Кстати, вместо грецких орехов можно взять миндаль или фундук — вкус станет благороднее. Находка, а не рецепт!

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